Тест: угадываем российский город по достопримечательности

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Россия является одной из самых больших мировых стран, и городов с выдающимися достропримечательностями тут немало. Места у нас, по праву, красивые и уникальные.
Портал Ридлайф.ру подготовил небольшой тест, в котором можно попробовать угадать российский город по фото достопримечательности. Сможете ответить правильно на все семь вопросов? Проверьте себя!
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