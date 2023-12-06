Тест: угадываем российский город по достопримечательности

Насколько хорошо вы знакомы с родной страной?

Россия является одной из самых больших мировых стран, и городов с выдающимися достропримечательностями тут немало. Места у нас, по праву, красивые и уникальные.

Портал Ридлайф.ру подготовил небольшой тест, в котором можно попробовать угадать российский город по фото достопримечательности. Сможете ответить правильно на все семь вопросов? Проверьте себя!

Вы ремесленник или воин? Узнайте свое призвание с помощью теста.