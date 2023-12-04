Тест для самых внимательных: сможете ли вы угадать эти известные места

Тест для самых внимательных: сможете ли вы угадать эти известные места
Roman Denisov/www.globallookpress.com
Насколько хороша ваша фотографическая память?

Каждая страна имеет свою визитную карточку, которую наверняка каждый видел везде, где мог: в фильмах, во время просмотров рекламы, при просмотрах роликов в Интернете. А как насчет того, чтобы узнать те же самые изображения, но только по силуэтам? 

Портал "Ридлайф.ру" предлагает читателям поднапрячь свою память и пройти тест, где нужно угадать известные места мира. Вам поможет ваша внимательность, терпение и, конечно, кругозор.

А ранее мы предлагали пройти простой советский тест на смекалку.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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