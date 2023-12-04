Тест для самых внимательных: сможете ли вы угадать эти известные места

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Каждая страна имеет свою визитную карточку, которую наверняка каждый видел везде, где мог: в фильмах, во время просмотров рекламы, при просмотрах роликов в Интернете. А как насчет того, чтобы узнать те же самые изображения, но только по силуэтам?
Портал "Ридлайф.ру" предлагает читателям поднапрячь свою память и пройти тест, где нужно угадать известные места мира. Вам поможет ваша внимательность, терпение и, конечно, кругозор.
А ранее мы предлагали пройти простой советский тест на смекалку.
Знаменитость ошарашила поклонников
Главной интригой 52-й "Песни года" стало участие Кристины Орбакайте. До конца не было ли известно, появится ли на фестивале старшая дочь Кристины Орбакайте.