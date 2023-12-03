Тест на эрудицию: ответят только самые любознательные

Тест на эрудицию: ответят только самые любознательные
Annette Riedl/www.globallookpress.com
Прокачайте свои знания!

Насколько вы эрудированны? Чтобы дать утвердительный ответ, мало прочитать пару книг! Только самые любознательные и имеющие хорошую память люди смогут пройти этот тест.

Сам тест, составленный порталом "Ридлайф.ру" состоит из нескольких вопросов – вам пригодятся ваши знания по географии, грамматике и, конечно, умение логически мыслить. Дерзайте!

А ранее мы предлагали пройти тест на знание вселенной Гарри Поттера.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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