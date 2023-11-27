Тест: проверяем свою географическую эрудицию

Сможете ответить на семь небольших вопросов без ошибок?

Хорошо ли вы владете знаниями о европейском континенте? А знаете ли названия российских озер? Все это можно выяснить, пройдя небольшой тест от портала "Ридлайф.ру".

Проверяем свою географическую эрудицию с помощью семи вопросов, посвященных различным нюансам мировой карты.

Узнать, хорошая ли у вас смекалка и память можно с помощью теста.