Тест: проверяем свою географическую эрудицию

Тест: проверяем свою географическую эрудицию
Фото: unsplash.com
Сможете ответить на семь небольших вопросов без ошибок?

Хорошо ли вы владете знаниями о европейском континенте? А знаете ли названия российских озер? Все это можно выяснить, пройдя небольшой тест от портала "Ридлайф.ру"

Проверяем свою географическую эрудицию с помощью семи вопросов, посвященных различным нюансам мировой карты.

Узнать, хорошая ли у вас смекалка и память можно с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру
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