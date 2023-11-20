Короткий тест: только очень умный человек правильно расшифрует слова

Попробуйте ответить на все вопросы правильно

Умные люди, как правило, обладают богатым словарным запасом. Они не только знают большое количество слов, но и умеют правильно и уместно вставить их в речь. Предлагаем пройти короткий тест на проверку себя, в котором нужно будет выбрать правильный ответ из трех вариантов. Только очень умный человек справится со всем. Являетесь ли вы одним из них?

В подготовке теста помог портал Ридлайф.ру.