Короткий тест: только очень умный человек правильно расшифрует слова

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Умные люди, как правило, обладают богатым словарным запасом. Они не только знают большое количество слов, но и умеют правильно и уместно вставить их в речь. Предлагаем пройти короткий тест на проверку себя, в котором нужно будет выбрать правильный ответ из трех вариантов. Только очень умный человек справится со всем. Являетесь ли вы одним из них?
В подготовке теста помог портал Ридлайф.ру.
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