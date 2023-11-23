Пройдут самые внимательные: тест на зрительную память

Насколько хорошо вы помните известные фильмы и достопримечательности?

Насколько хороша ваша зрительная память? Мало кто может узнать буквально по силуэту творения архитектуры с мировым именем. А как хорошо вы помните цвета одежды мультипликационных геров? Угадаете ли, о какой породе собак идет речь, по цвету шерсти?

Для теста, составленного порталом "Ридлайф.ру", вам потребуется хорошее внимание и зрительная память – и, конечно, без смекалки тут никуда.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на знание русского языка.