Пройдут самые внимательные: тест на зрительную память

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Насколько хороша ваша зрительная память? Мало кто может узнать буквально по силуэту творения архитектуры с мировым именем. А как хорошо вы помните цвета одежды мультипликационных геров? Угадаете ли, о какой породе собак идет речь, по цвету шерсти?
Для теста, составленного порталом "Ридлайф.ру", вам потребуется хорошее внимание и зрительная память – и, конечно, без смекалки тут никуда.
А ранее мы предлагали читателям пройти тест на знание русского языка.
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