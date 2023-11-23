Тест: узнаем, насколько хорошо владеем русским языком

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Вы точно уверены, что правильно используете слова в своей речи и на письме? Допустить ошибку, конечно, может каждый по невнимательности, поэтому предлагаем внимательно подумать над каждым вопросом теста "Насколько хорошо вы владете русским языком". Его подготовил портал "Ридлайф.ру".
Тест включает в себя семь вопросов, которые помогут узнать, можно ли позавидовать вашей грамотности? Постарайтесь задействовать не только знания, но и логику при выборе ответа.
Ранее публиковали тест, по которому можно узнать уровень ваших знаний о географии России.
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