Тест: пробуем ответить на вопросы о географии России

Сможете ли вы справиться со всеми?

Русское географическое сообщество опубликовало вопросы к Географическому диктанту, посвященному России. Всего в нем 40 пунктов, на которые нужно ответить правильно. Не все вопросы касаются исключительно знаний географии – где-то требуется задействовать логику и смекалку.

Отобрали для вас девять самых интересных вопросов по географии России. Попробуйте проверить себя.

В подготовке теста помощь оказал портал "Ридлайф.ру".