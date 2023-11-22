Тест: пробуем ответить на вопросы о географии России

Тест: пробуем ответить на вопросы о географии России
Фото: unsplash.com
Сможете ли вы справиться со всеми?

Русское географическое сообщество опубликовало вопросы к Географическому диктанту, посвященному России. Всего в нем 40 пунктов, на которые нужно ответить правильно. Не все вопросы касаются исключительно знаний географии – где-то требуется задействовать логику и смекалку.

Отобрали для вас девять самых интересных вопросов по географии России. Попробуйте проверить себя.

В подготовке теста помощь оказал портал "Ридлайф.ру"

Источник: Утро.ру
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