Советские головоломки могут поставить в тупик: попробуйте отгадать

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Различные журналы в СССР были определенным маркером – скажи, что ты выписываешь, и я скажу, кто ты. Особенно популярны в народе были те, где на некоторых страницах встречались загадки на логику и смекалку. Некоторые из них сохранились до сих пор.
Предлагаем попробовать отгадать тест, в котором некоторые советские головоловки могут поставить в тупик даже самого умного.
Помощь в составлении теста оказал портал Ридлайф.ру.
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