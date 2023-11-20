Советские головоломки могут поставить в тупик: попробуйте отгадать

Нужно внимательно посмотреть на картинку

Различные журналы в СССР были определенным маркером – скажи, что ты выписываешь, и я скажу, кто ты. Особенно популярны в народе были те, где на некоторых страницах встречались загадки на логику и смекалку. Некоторые из них сохранились до сих пор.

Предлагаем попробовать отгадать тест, в котором некоторые советские головоловки могут поставить в тупик даже самого умного.

Помощь в составлении теста оказал портал Ридлайф.ру.