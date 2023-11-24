Тест: насколько вы заядлый шопоголик?

Тест: насколько вы заядлый шопоголик?
IMAGO/MANUEL GEISSER/www.globallookpress.com
Проверьте себя

"Черная пятница" – день заядлых шопоголиков, для которых эта долгожданная дата остается одной главной отдушиной. Ведь известно, что шоппинг для таких людей не столько зависимость, сколько путь к самовыражению и достижению красоты. А еще и отличный способ отдохнуть мыслями и душой, чтобы снять накопившееся напряжение.

Современные маркетинговые уловки действуют на многих – а уж эмоциональных людей, которые привыкли залезать в кредитку за любимой одеждой, и подавно. 

А как справитесь вы с таким ажиотажем? Отложите деньги или, забыв обо всем, стремглав побежите их тратить? Портал "Ридлайф.ру" составил тест, где вы можете узнать ответ на эти вопросы.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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