Тест: насколько вы заядлый шопоголик?

Проверьте себя

"Черная пятница" – день заядлых шопоголиков, для которых эта долгожданная дата остается одной главной отдушиной. Ведь известно, что шоппинг для таких людей не столько зависимость, сколько путь к самовыражению и достижению красоты. А еще и отличный способ отдохнуть мыслями и душой, чтобы снять накопившееся напряжение.

Современные маркетинговые уловки действуют на многих – а уж эмоциональных людей, которые привыкли залезать в кредитку за любимой одеждой, и подавно.

А как справитесь вы с таким ажиотажем? Отложите деньги или, забыв обо всем, стремглав побежите их тратить? Портал "Ридлайф.ру" составил тест, где вы можете узнать ответ на эти вопросы.