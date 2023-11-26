Тест: справятся только обладатели отличной смекалки и памяти

Всего семь вопросов помогут определить ваш уровень

Отличное образное мышление, смекалка и память – относятся ли эти характеристики по отношению к вам? Это можно быстро узнать, пройдя тест от портала Ридлайф.ру и ответив всего на семь необычных вопросов.

Постарайтесь не торопиться и внимательно посмотреть на картинку перед выбором ответа.

Насколько вы заядлый шопоголик? Узнайте с помощью теста!