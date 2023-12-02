Тест по Гарри Поттеру: насколько хорошо знаете вселенную

Вопросы могут оказаться сложнее, чем вы ожидаете

Фильмы и книги про молодого волшебника Гарри Поттера успели стать классикой – многие знаюи их наизусть. Картины довольно часто пересматривают во время новогодних гуляний.

Портал Ридлайф.ру предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете вселенную Гарри Поттера. Попробуйте ответить на семь вопросов без ошибок.

Хорошо ли помните известные мультфильмы можно проверить с помощью другого теста.