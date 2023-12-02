Тест по Гарри Поттеру: насколько хорошо знаете вселенную

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Фильмы и книги про молодого волшебника Гарри Поттера успели стать классикой – многие знаюи их наизусть. Картины довольно часто пересматривают во время новогодних гуляний.
Портал Ридлайф.ру предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете вселенную Гарри Поттера. Попробуйте ответить на семь вопросов без ошибок.
Хорошо ли помните известные мультфильмы можно проверить с помощью другого теста.
Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.