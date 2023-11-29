Тест: пробуем отгадать великие мысли известных людей

Тест: пробуем отгадать великие мысли известных людей
Фото: кадр х/ф "Собачье сердце", 1988 год
Всего семь вопросов помогут вам узнать много нового о себе

Известные люди оставили большой след в истории – в том числе и словом. Многие цитаты стали крылатыми, некоторые можно понять только с годами, а какие-то и вовсе каждый раз открывают в себе новые грани. И тут даже неважно, реальный персонаж или вымышленный.

Портал Ридлайф.ру собрал тест, в котором требуется отгадать великие мысли известных людей. Всего семь вопросов и три варианта ответа, благодаря которым, вы сможете узнать, насколько хорошо знаете мысли и высказывания выдающихся личностей.

Проверить свою смекалку можно с помощью теста с задачами на логику из СССР.

Источник: Ридлайф.ру
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