Тест: пробуем отгадать великие мысли известных людей

Всего семь вопросов помогут вам узнать много нового о себе

Известные люди оставили большой след в истории – в том числе и словом. Многие цитаты стали крылатыми, некоторые можно понять только с годами, а какие-то и вовсе каждый раз открывают в себе новые грани. И тут даже неважно, реальный персонаж или вымышленный.

Портал Ридлайф.ру собрал тест, в котором требуется отгадать великие мысли известных людей. Всего семь вопросов и три варианта ответа, благодаря которым, вы сможете узнать, насколько хорошо знаете мысли и высказывания выдающихся личностей.

Проверить свою смекалку можно с помощью теста с задачами на логику из СССР.