Тест: пробуем отгадать великие мысли известных людей

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Известные люди оставили большой след в истории – в том числе и словом. Многие цитаты стали крылатыми, некоторые можно понять только с годами, а какие-то и вовсе каждый раз открывают в себе новые грани. И тут даже неважно, реальный персонаж или вымышленный.
Портал Ридлайф.ру собрал тест, в котором требуется отгадать великие мысли известных людей. Всего семь вопросов и три варианта ответа, благодаря которым, вы сможете узнать, насколько хорошо знаете мысли и высказывания выдающихся личностей.
Проверить свою смекалку можно с помощью теста с задачами на логику из СССР.
Певице вдруг припомнили высказывания ее матери про "рабов и холопов"
Евросоюз отправил на помощь Хельсинки офицеров погранслужбы с переводчиками, чтобы справиться с "гибридным вызовом"