Тест на логику из СССР: проверьте свою смекалку

Насколько развито ваше логическое мышление?

Чего только не умели советские дети! Например, отправиться компанией в поход и установить палатку, разжечь костер, наловить в реке рыбу и даже определить направление ветра! А сможете ли вы?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест из "Советской смекалки", который состоит из нескольких вопросов. Будьте внимательны, на картинке много деталей – а в них вся суть.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на географическую эрудицию.