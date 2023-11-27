Тест на логику из СССР: проверьте свою смекалку

Тест на логику из СССР: проверьте свою смекалку
Boris Kavashkin/www.globallookpress.com
Насколько развито ваше логическое мышление?

Чего только не умели советские дети! Например, отправиться компанией в поход и установить палатку, разжечь костер, наловить в реке рыбу и даже определить направление ветра! А сможете ли вы?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест из "Советской смекалки", который состоит из нескольких вопросов. Будьте внимательны, на картинке много деталей – а в них вся суть.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на географическую эрудицию.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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