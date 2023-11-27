Тест на логику из СССР: проверьте свою смекалку

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
904 новости
Чего только не умели советские дети! Например, отправиться компанией в поход и установить палатку, разжечь костер, наловить в реке рыбу и даже определить направление ветра! А сможете ли вы?
Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест из "Советской смекалки", который состоит из нескольких вопросов. Будьте внимательны, на картинке много деталей – а в них вся суть.
А ранее мы предлагали читателям пройти тест на географическую эрудицию.
В акватории было зафиксировано несколько столкновений
Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму