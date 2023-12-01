Тест: пробуем отгадать советский фильм по цитате

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Советские известные фильмы зрители видели по несколько десятков раз. Их до сих пор пересматривают с удовольствием и помнят практически все фразы наизусть.
Портал Ридлайф.ру собрал тест из семи вопросов, в которых нужно отгадать советский фильм по цитате. Сможете ответить на все без ошибок? Давайте проверим!
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