Тест: пробуем отгадать советский фильм по цитате

Насколько хорошо вы знаете знаменитые кинокартины?

Советские известные фильмы зрители видели по несколько десятков раз. Их до сих пор пересматривают с удовольствием и помнят практически все фразы наизусть.

Портал Ридлайф.ру собрал тест из семи вопросов, в которых нужно отгадать советский фильм по цитате. Сможете ответить на все без ошибок? Давайте проверим!

Сможете отгадать великие мысли известных людей? Узнайте с помощью теста.