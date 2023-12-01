Тест: насколько хорошо вы помните известные мультфильмы?

Тест: насколько хорошо вы помните известные мультфильмы?
Фото: www.globallookpress.com
Предлагаем отгадать вам название картины по зимнему пейзажу

На календаре уже зима, которая встретила нас снегопадом. Впереди – выходные, во время которых можно отлично провести время с семьей и вспомнить любимые мультфильмы из детства

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест, который вам подарит то самое волшебное настроение – и, конечно, ожидание новогоднего чуда! Как хорошо вы помните классику анимационного кино – как российскую и советскую, так и зарубежную?

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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