Тест: пробуем отгадать происхождение слов

Ответить на все смогут только настоящие знатоки русского языка

Откуда появилась "Кудыкина гора" и что в действительности означает слово гравий? Портал Ридлайф.ру предлагает пройти небольшой тест и ответить на эти вопросы.

Знатоки русского языка без проблем справяться со всеми семью вопросами, а остальные могут открыть для себя много нового.

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