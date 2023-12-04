Тест: пробуем отгадать происхождение слов

Тест: пробуем отгадать происхождение слов
Фото: freepik.com
Ответить на все смогут только настоящие знатоки русского языка

Откуда появилась "Кудыкина гора" и что в действительности означает слово гравий? Портал Ридлайф.ру предлагает пройти небольшой тест и ответить на эти вопросы.

Знатоки русского языка без проблем справяться со всеми семью вопросами, а остальные могут открыть для себя много нового.

Насколько у вас хорошо с эрудицией? Проверьте с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру
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