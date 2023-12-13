Тест: угадываем страну по отзыву известного художника или писателя

Пробуем ответить на все вопросы правильно

Знаменитые деятели культуры, как правило, много путешествовали. Своими впечатлениями они делились в письмах, либо могли вставить небольшую отсылку в собственное творчество.

Портал Ридлайф.ру сделал небольшой тест, в котором требуется угадывать город или целую страну, ориентируясь только на высказывания извесного писателя или художника. Сможете ответить на все вопросы правильно?

Есть ли какая-то связь между толстовкой и Львом Толстым? Узнайте с помощью теста!