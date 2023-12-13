Тест: угадываем страну по отзыву известного художника или писателя

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Знаменитые деятели культуры, как правило, много путешествовали. Своими впечатлениями они делились в письмах, либо могли вставить небольшую отсылку в собственное творчество.
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