Тест: угадываем страну по отзыву известного художника или писателя

Тест: угадываем страну по отзыву известного художника или писателя
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пробуем ответить на все вопросы правильно

Знаменитые деятели культуры, как правило, много путешествовали. Своими впечатлениями они делились в письмах, либо могли вставить небольшую отсылку в собственное творчество.

Портал Ридлайф.ру сделал небольшой тест, в котором требуется угадывать город или целую страну, ориентируясь только на высказывания извесного писателя или художника. Сможете ответить на все вопросы правильно?

Есть ли какая-то связь между толстовкой и Львом Толстым? Узнайте с помощью теста!

Источник: Ридлайф.ру
По теме

Беглецу Макаревичу* жестоко отомстили в день рождения

Жизнь артиста серьезно изменилась

"Слишком много изменилось": оставшийся в Израиле Сафонов обратился к россиянам

Актер рассказал о жизни в последнее время и пригласил поклонников на спектакль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей