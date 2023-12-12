Что вы знаете о происхождении слов: тест покажет связь толстовки и Льва Толстого

Что вы знаете о происхождении слов: тест покажет связь толстовки и Льва Толстого
Лев Толстой. Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Интересные задания расширят кругозор

Часто вещи, которые кажутся очень знакомыми и привычными, таят в себе невероятные истории. Задумывались ли вы о том, откуда произошло название хорошо известного всем элемента гардероба – удобной в холодную пору толстовки?

Портал "Ридлайф" подготовил тест, вопросы которого расширят ваш кругозор и помогут проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в истории происхождения привычных слов. Ответы на вопросы займут всего несколько минут.


К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, который покажет, что вам известно о Конституции России

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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