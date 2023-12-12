Тест: что вам известно о Конституции России

Тест: что вам известно о Конституции России
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько вопросов прояснят ситуацию

Сегодня, 12 декабря, вся страна отмечает День Конституции Российской Федерации. Однако далеко не все жители нашего государства хорошо знакомы с нормами, прописанными в основополагающем законе страны.

Портал "Ридлайф" подготовил вопросы, которые помогут узнать, что вам известно о Конституции России. Всего несколько минут потребуется для того, чтобы оценить свои знания. Уделите внимание короткому тесту, возможно, вы узнаете что-то новое о главном законе нашей страны.


К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, в котором читателю предлагается отгадать культовых личностей по портрету.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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