Тест: что вам известно о Конституции России

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Сегодня, 12 декабря, вся страна отмечает День Конституции Российской Федерации. Однако далеко не все жители нашего государства хорошо знакомы с нормами, прописанными в основополагающем законе страны.
Портал "Ридлайф" подготовил вопросы, которые помогут узнать, что вам известно о Конституции России. Всего несколько минут потребуется для того, чтобы оценить свои знания. Уделите внимание короткому тесту, возможно, вы узнаете что-то новое о главном законе нашей страны.
К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, в котором читателю предлагается отгадать культовых личностей по портрету.
Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере