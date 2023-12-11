Тест на сообразительность: угадайте эти города по описаниям классиков

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Российские живописцы и великие прозаики нередко черпали вдохновение за пределами родной страны. И, конечно, впечатлениями делились в своих заметках и дневниках, оставляя лестными отзывами.
А что еще писали отечественные классики о мировых городах и странах? Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест – где можно ответить на все вопросы правильно, ориентируясь на описание и картинки в вопросах. И, конечно, собственный кругозор.
А ранее мы предлагали читателям пройти интересный тест на эрудицию.
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