Тест на сообразительность: угадайте эти города по описаниям классиков

Проверьте свои знания!

Российские живописцы и великие прозаики нередко черпали вдохновение за пределами родной страны. И, конечно, впечатлениями делились в своих заметках и дневниках, оставляя лестными отзывами.

А что еще писали отечественные классики о мировых городах и странах? Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест – где можно ответить на все вопросы правильно, ориентируясь на описание и картинки в вопросах. И, конечно, собственный кругозор.

А ранее мы предлагали читателям пройти интересный тест на эрудицию.