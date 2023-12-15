Отличите гориллу от бабуина? Тест на знание животного мира

Проверить себя – дело пары минут

Наблюдать за животным миром можно бесконечно. Разнообразие представителей фауны весьма велико, так что часто можно запутаться в том, как называется тот или иной вид.



Накануне, 14 декабря, в мире отмечали день обезьян. В честь этого примечательного события портал "Ридлайф.ру" подготовил тест на знание представителей животного мира.



Очень любопытно выяснить, сможете ли вы отличить бабуина от шимпанзе, и помните ли, как выглядят макаки. Прохождение познавательного теста займет всего несколько минут.