Отличите гориллу от бабуина? Тест на знание животного мира

Отличите гориллу от бабуина? Тест на знание животного мира
Фото: www.unsplash.com
Проверить себя – дело пары минут

Наблюдать за животным миром можно бесконечно. Разнообразие представителей фауны весьма велико, так что часто можно запутаться в том, как называется тот или иной вид.

Накануне, 14 декабря, в мире отмечали день обезьян. В честь этого примечательного события портал "Ридлайф.ру" подготовил тест на знание представителей животного мира.

Очень любопытно выяснить, сможете ли вы отличить бабуина от шимпанзе, и помните ли, как выглядят макаки. Прохождение познавательного теста займет всего несколько минут.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало тест, который поможет оценить ваш кругозор.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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