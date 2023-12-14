Тест: как хорошо вы справляетесь со стрессом?

Узнайте ответ на главный вопрос, с которым сталкиваетесь на работе

Современный человек постоянно сталкивается со стрессом на работе. Многие – а жители крупных городов в особенности – не видят ничего перед собой, кроме монитора, и работают по 12 часов в сутки за столом. Непросто справиться с такой нагрузкой – которая увеличивается и из-за бытовых проблем, усталости, неизвестности перед завтрашним днем.

Как хорошо вы с этим справляетесь? Ответ на этот вопрос вы узнаете после прохождения теста на стрессоустойчивость, который составил портал "Ридлайф.ру".

А ранее мы предлагали пройти тест на кругозор.



