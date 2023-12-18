Тест: насколько хорошо вы помните советские фильмы

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Культовые советские киноленты каждый пересматривал, как минимум, десят раз. За это время можно запомнить не только известные фразы, но даже кадр до мельчайшей точности. Портал Ридлайф.ру предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы помните советские фильмы.
Всего вам предстоит ответить на семь вопросов, выбрав один правильный вариант из трех.
Сможете угадать советский фильм по одному герою? Проверьте с помощью теста!
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