Тест: насколько хорошо вы помните советские фильмы

Попробуйте ответить на все вопросы правильно

Культовые советские киноленты каждый пересматривал, как минимум, десят раз. За это время можно запомнить не только известные фразы, но даже кадр до мельчайшей точности. Портал Ридлайф.ру предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы помните советские фильмы.

Всего вам предстоит ответить на семь вопросов, выбрав один правильный вариант из трех.

Сможете угадать советский фильм по одному герою? Проверьте с помощью теста!