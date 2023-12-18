Тест: насколько хорошо вы помните советские фильмы

Тест: насколько хорошо вы помните советские фильмы
Фото: кадр х/ф "Джентельмены удачи", 1971 год
Попробуйте ответить на все вопросы правильно

Культовые советские киноленты каждый пересматривал, как минимум, десят раз. За это время можно запомнить не только известные фразы, но даже кадр до мельчайшей точности. Портал Ридлайф.ру предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы помните советские фильмы.

Всего вам предстоит ответить на семь вопросов, выбрав один правильный вариант из трех.

Сможете угадать советский фильм по одному герою?  Проверьте с помощью теста!

Источник: Ридлайф.ру
По теме

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Мы этим занимаемся постоянно": 59-летний Павлиавшили хочет снова стать папой

В 1985—2003 годах Сосо Павлиашвили был женат на Нино Учанейшвили. От этого брака у него есть сын Леван. Об отношениях певец рассказал корреспонденту "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей