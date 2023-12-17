Автор художник или шимпанзе? Тест по необычным картинам

Автор художник или шимпанзе? Тест по необычным картинам
Фото: www.unsplash.com
Проверьте себя на знания и смекалку

Накануне, 16 декабря, почитатели таланта знаменитого российского художника Василия Кандинского отмечали его день рождения.

К этой знаменательной дате портал "Ридлайф" подготовил интересный тест, который позволит узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в живописи.

Оригинальные картины Кандинского порой можно спутать с карикатурными зарисовками. Даже некоторые продукты творчества знаменитого шимпанзе-художника Конго сильно напоминают работы, вышедшие из-под руки легендарного культурного деятеля. Попробуйте угадать, кто является автором предложенных произведений искусства.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало тест, который за несколько минут позволит оценить ваш кругозор.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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