Кто вы: Радость, Печаль или Брезгливость – короткий тест покажет

Вопросы помогут узнать о себе что-то новое

Порой прохождение короткого теста помогает лучше разобраться в себе и обратить внимание на определенные нюансы собственного характера. Многим хорошо известен нашумевший мультипликационный фильм "Головоломка".



Портал "Ридлайф" предлагает пройти небольшой тест, который поможет выяснить, какой из героев этого популярного мультика ближе всего вам по характеру. Многим будет любопытно узнать, на кого они больше похожи: на Радостью, Печаль, Гнев или Брезгливость. Прохождение теста займет всего несколько минут.