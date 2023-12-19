Кто вы: Радость, Печаль или Брезгливость – короткий тест покажет

Кто вы: Радость, Печаль или Брезгливость – короткий тест покажет
Фото: www.unsplash.com
Вопросы помогут узнать о себе что-то новое

Порой прохождение короткого теста помогает лучше разобраться в себе и обратить внимание на определенные нюансы собственного характера. Многим хорошо известен нашумевший мультипликационный фильм "Головоломка".

Портал "Ридлайф" предлагает пройти небольшой тест, который поможет выяснить, какой из героев этого популярного мультика ближе всего вам по характеру. Многим будет любопытно узнать, на кого они больше похожи: на Радостью, Печаль, Гнев или Брезгливость. Прохождение теста займет всего несколько минут.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало тест, который позволяет оценить свои знания в разных сферах.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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