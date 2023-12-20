Тест на интуицию: угадываем возраст героинь советских фильмов

С такой стороны к культовым кинолентам вы еще не подходили

Как известно, главное требование к представителям актерской братии – умение виртуозно перевоплощаться и играть героев с разными характерами, повадками и мировоззрением. Более того, талантливые артисты способны сыграть на экране героя, который значительно старше или младше их реального возраста.



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