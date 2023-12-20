Тест на интуицию: угадываем возраст героинь советских фильмов

Тест на интуицию: угадываем возраст героинь советских фильмов
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С такой стороны к культовым кинолентам вы еще не подходили

Как известно, главное требование к представителям актерской братии – умение виртуозно перевоплощаться и играть героев с разными характерами, повадками и мировоззрением. Более того, талантливые артисты способны сыграть на экране героя, который значительно старше или младше их реального возраста.

Портал "Ридлайф" предлагает проверить свою интуицию. Короткий тест покажет, насколько вы разбираетесь в том, как могут выглядеть люди в разных возрастах. Для того чтобы проверить себя, потребуется потратить всего несколько минут. Подборка культовых советских кинолент освежит в памяти приятные впечатления от просмотра фильмов.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест, который поможет узнать, насколько хорошо вы помните советские фильмы.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

СМИ сообщили о возможном закрытии въезда в Россию для Нагиева

Актер отправился в Дубай, предупредив о творческом отпуске, и дал там интервью

Выпивший Галкин* неожиданно выдал правду о национальности Пугачевой

Знаменитость некоторое время назад сдала специальный тест

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей