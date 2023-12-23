Тест: насколько вы токсичный человек?

Пришла пора посмотреть правде в глаза

Как часто вы вините всех, кроме себя, в собственных бедах? Создаете ли проблемы на пустом месте? Портите ли настроение знакомым, отпуская ядовитые шуточки и комментарии?

Взгляните правде в глаза, пройдя тест, составленный порталом "Ридлайф.ру". Если вы – токсичный персонаж, пора это меняться в лучшую сторону! Ведь страдаете от этого вы сами, в первую очередь.

А ранее мы предлагали читателям пройти новогодний тест на эрудицию.