Тест: насколько вы токсичный человек?

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Как часто вы вините всех, кроме себя, в собственных бедах? Создаете ли проблемы на пустом месте? Портите ли настроение знакомым, отпуская ядовитые шуточки и комментарии?
Взгляните правде в глаза, пройдя тест, составленный порталом "Ридлайф.ру". Если вы – токсичный персонаж, пора это меняться в лучшую сторону! Ведь страдаете от этого вы сами, в первую очередь.
А ранее мы предлагали читателям пройти новогодний тест на эрудицию.
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