Тест: насколько вы токсичный человек?

Тест: насколько вы токсичный человек?
Tommy Seiter/www.globallookpress.com
Пришла пора посмотреть правде в глаза

Как часто вы вините всех, кроме себя, в собственных бедах? Создаете ли проблемы на пустом месте? Портите ли настроение знакомым, отпуская ядовитые шуточки и комментарии?

Взгляните правде в глаза, пройдя тест, составленный порталом "Ридлайф.ру". Если вы – токсичный персонаж, пора это меняться в лучшую сторону! Ведь страдаете от этого вы сами, в первую очередь.

А ранее мы предлагали читателям пройти новогодний тест на эрудицию.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
По теме

"Гадость": звезды взбесились из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"

Лолита объявила об отъезде из России на фоне грандиозного скандала

Артистка пакует вещи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей