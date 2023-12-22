Новогодний тест на эрудицию: проверьте знания за пару минут

Новогодний тест на эрудицию: проверьте знания за пару минут
Фото: www.unsplash.com
Все ли вам известно о приближающемся торжестве

До главного праздника года остались считанные дни. Большинство россиян сейчас заняты тем, чтобы подготовиться к встрече волшебной ночи, наготовить вкусной еды и купить подарки родным и близким.

В этом круговороте приятных забот портал "Ридлайф.ру" предлагает выделить несколько минут и пройти короткий тест, посвященный Новому году.

Наверняка, вам не известны все нюансы празднования этого торжества на Руси. Простой тест поможет проверить свои знания и расширить кругозор. Узнать что-нибудь новенькое о традициях празднования Нового года будет полезно.

К слову, ранее "Утро.ру" предлагало тест на интуицию по советским фильмам.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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