Нежный французский торт Фрезье: изысканное угощение на Новый год

С рецептом справится каждая хозяйка

Сладости на новогоднем столе – отдельная тема. Без красивого, эффектного торта праздник будет не полным. Особенно важны десерты для детей. Впрочем, взрослые тоже любят полакомиться вкусняшкой. "Утро.ру" предлагает рецепт изысканного французского торта Фрезье.

Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления