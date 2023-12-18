Вкуснее "Наполеона" и "Медовика": нежнейший заварной торт порадует домашних

Вкуснее "Наполеона" и "Медовика": нежнейший заварной торт порадует домашних
Кадр: YouTube.com
Готовим оригинальный десерт к столу

Когда хочется приготовить что-то вкусное к чаю, но нет желания сильно заморачиваться и долго ждать, пока все будет готово, можно сделать нежнейший заварной торт по простому рецепту. Он получится вкуснее "Наполеона" и "Медовика", а также порадует домашних своим приятным вкусом. Делимся пошаговым способом приготовления заварного торта.

Ингредиенты

Для теста

  • Яйцо – 4 штуки.
  • Вода – 0,2 литра.
  • Масло – 80 граммов.
  • Мука – 130-140 граммов.
  • Соль.

Для крема

  • Молоко – 0,6 литра.
  • Яйцо – 4 штуки.
  • Сахар – 150-160 граммов.
  • Масло – 180 граммов.
  • Крахмал – 3 столовых ложки.
  • Сахар ванильный – 1 пакетик или 15 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления нежнейшего заварного торта

1. Первым делом готовим крем. Три яйца смешиваем с крахмалом, сахаром, солью и все перемешиваем. Вливаем молоко и засыпаем ванильный сахар. Готовим все на медленном огне, постоянно помешивая, пока все не загустеет. И добавляем сливочное масло.

2. Теперь делаем тесто. Смешиваем воду, сливочное масло и соль. Ставим на огонь до закипания. После этого добавляем муку, выключаем огонь и помешиваем все до получения однородной массы. 

3. Ждем, когда тесто остынет и смешиваем его миксером с четырмя яйцами. Помещаем массу в кондитерский мешок и на пергаментной бумаге делаем корж-решетку, как показано на видео. 

4. Выпекаем каждый корж на 180 градусах примерно 15-20 минут. Затем собираем торт вместе с кремом. Его можно есть сразу, не дожидаясь пропитки.

Приятного аппетита! 

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