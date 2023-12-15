Нежнейший салат с яблоками и сыром: рецепт - пальчики оближешь

Новогоднее торжество не за горами, а это значит, пора определяться с блюдами, которые появятся на праздничном столе. Каждая хозяйка стремится удивить домашних и гостей, поэтому обращает внимание на оригинальные рецепты. Так, нежный салат с яблоками и сыром точно порадует собравшихся вместе отметить Новый 2024 год Зеленого дракона.
Ингредиенты
120 г сырной стружки, два крупных куриных яйца, одно большое яблочко, половинка луковицы репчатого лука, две столовые ложки майонеза и соль по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
В первую очередь, нужно мелко нарезать репчатый лук. После этого его следует хорошенько обдать горячей водой, таким образом можно избавиться от излишней горечи. Яйца варим вкрутую, после того, как они остынут, их нужно почистить и отделить белки от желтков.
Теперь на мелкой терке натираем желтки. Белки натираем отдельно на крупной терке. Также подготавливаем сырную стружку. Яблоки избавляем от сердцевин и режим небольшими кубиками. Салат будем собирать рядами.
Сначала выкладываем мелко нарезанный лук, затем сырную стружку, немного майонеза, сверху будут натертые яичные белки, затем нарезанные кубиками яблоки. Яблочко можно сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
Снова смазываем салат майонезом и выкладываем мелко натертые желтки. Нежный, вкусный новогодний салат готов.
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