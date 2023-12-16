Нежнейший торт за пять минут: даже выпекать не надо

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Если хочется чего-то сладкого, вкусного и несложного в приготовлении, то можно сделать нежнейший торт буквально за пять минут и его даже не надо выпекать. Блюдо получится невероятно вкусным и легким, оно понравится всем, кто его попробует. Делимся пошаговым рецептом.
1. Берем небольшую форму, наливаем воду, помещаем туда две вилки и ставим в морозилку.
2. Крошим три плитки шоколада, кладем их в более объемную форму и топим.
3. Помещаем лед в шоколад и получаем формочку для торта, которую нужно заполнить.
4. Готовим начинку. Шесть яичных белков взбиваем миксером до устойчивых пиков, добавляем пудру.
5. Замачиваем желатин в теплой воде, добавляем его к желткам и взбиваем.
6. Делим белки напополам. В одну часть добавляем какао. Затем выкладываем в шоколадную форму – сначала белую массу, потом коричневую, потом опять белую. В конце покрываем крошкой из печенья, смешанной с маслом.
7. Ставим в холодильник, и через время все можно есть.
Приятного аппетита!
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