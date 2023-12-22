Невероятно простой торт свел гостей с ума: готовится без духовки за минуты

Блюдо получается очень вкусным и красивым

В каждой семье любят свежие домашние десерты – они всегда получаются гораздо лучше покупных. Единственная их проблема заключается в долгом приготовлении. Но есть рецепты, которые не требуют серьезных усилий и большого количества времени при создании. Например, можно сделать невероятно простой торт, который готовится за минуты, – он обязательно сведет гостей с ума. Делимся подробным рецептом.

Ингредиенты

Печение "Топленое молоко" – 280-300 граммов.

Сливочное масло – 120 граммов.

Клубника – 200 граммов.

Персики в сиропе – 200 граммов.

Сливочный сыр – 300 граммов.

Сливки 33% – 0,2 литра.

Молоко – 0,2 литра.

Сахар – 100 граммов.

Агар-агар – 1 пакетик (10-15 граммов).

Кокосовая стружка.

Пошаговый рецепт приготовления простого и вкусного торта

1. Крошим печенье и добавляем в него растопленное масло, тщательно перемешаваем.

2. Выкладываем половину массы в форму и плотно тромбуем.

3. Мелко режем клубнику, персики.

4. Смешиваем сливочный сыр с сахаром, вливаем сливки и взбиваем миксером. Добавляем нарезанные фрукты и ягоды.

5. Молоко с агар-агаром доводим до кипения и смешиваем остывшую массу со сливочным сыром.

6. Выливаем все в форму и ставим в холодильник примерно на 10 минут.

7. Достаем, высыпаем оставшееся печенье, тромбуем и сверху засыпаем кокосовой крошкой. После торт должен настояться 2 часа в холоде и его можно будет есть

Приятного аппетита!