Делаем каждый день: вкуснейший итальянский торт за 10 минут

Заграничные кулинары придумали простой рецепт

Когда хочется порадовать домашних сладостями, а тратить время на долгую готовку не хочется, можно приготовить простой и вкусный десерт. Этот торт делается за 10 минут и получается вкуснейшим – его можно выпекать хоть каждый день благодаря простоте и доступности. Делимся пошаговым способом приготовления.

Ингредиенты

Яйца – 3 штуки среднего размера.

Сахар – 150 граммов.

Подсолнечное масло – 120 мл.

Ванильный йогурт – 150 граммов.

Мука – 300 граммов.

Разрыхлитель – 1 пакетик, 15 граммов.

Ванильный сахар – 1 пакетик, 15 граммов.

Соль, мармелад или варенье по вкусу.

Пошаговый рецепт вкуснейшего торта за 10 минут

1. Берем три яйца, добавляем ванильный сахар, соль, обычный сахар и взбиваем. Когда масса побелеет – вливаем масло. Потом добавляем йогурт и снова взбиваем.

2. Смешиваем муку с разрыхлителем. И добавляем в яичную массу.

3. Выливаем все в форму, смазанную сливочным маслом. Разравниваем. И помещаем джем, варенье или мармелад на слой. Сверху поливаем еще тестом.

4. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!