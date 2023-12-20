Делаем каждый день: вкуснейший итальянский торт за 10 минут

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Когда хочется порадовать домашних сладостями, а тратить время на долгую готовку не хочется, можно приготовить простой и вкусный десерт. Этот торт делается за 10 минут и получается вкуснейшим – его можно выпекать хоть каждый день благодаря простоте и доступности. Делимся пошаговым способом приготовления.
1. Берем три яйца, добавляем ванильный сахар, соль, обычный сахар и взбиваем. Когда масса побелеет – вливаем масло. Потом добавляем йогурт и снова взбиваем.
2. Смешиваем муку с разрыхлителем. И добавляем в яичную массу.
3. Выливаем все в форму, смазанную сливочным маслом. Разравниваем. И помещаем джем, варенье или мармелад на слой. Сверху поливаем еще тестом.
4. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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