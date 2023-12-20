Делаем каждый день: вкуснейший итальянский торт за 10 минут

Делаем каждый день: вкуснейший итальянский торт за 10 минут
Кадр: YouTube.com
Заграничные кулинары придумали простой рецепт

Когда хочется порадовать домашних сладостями, а тратить время на долгую готовку не хочется, можно приготовить простой и вкусный десерт. Этот торт делается за 10 минут и получается вкуснейшим – его можно выпекать хоть каждый день благодаря простоте и доступности. Делимся пошаговым способом приготовления.

Ингредиенты

  • Яйца – 3 штуки среднего размера.
  • Сахар – 150 граммов.
  • Подсолнечное масло – 120 мл.
  • Ванильный йогурт – 150 граммов.
  • Мука – 300 граммов.
  • Разрыхлитель – 1 пакетик, 15 граммов.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик, 15 граммов.
  • Соль, мармелад или варенье по вкусу.

Пошаговый рецепт вкуснейшего торта за 10 минут

1. Берем три яйца, добавляем ванильный сахар, соль, обычный сахар и взбиваем. Когда масса побелеет – вливаем масло. Потом добавляем йогурт и снова взбиваем. 

2. Смешиваем муку с разрыхлителем. И добавляем в яичную массу. 

3. Выливаем все в форму, смазанную сливочным маслом. Разравниваем. И помещаем джем, варенье или мармелад на слой. Сверху поливаем еще тестом.

4. Выпекаем в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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