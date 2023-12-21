Эти подарки разозлят Зеленого Дракона: от чего точно нужно отказаться

Эти подарки разозлят Зеленого Дракона: от чего точно нужно отказаться
Фото: senivpetro/Freepik
Символ года не приемлет излишнюю мишуру и "показуху"

По восточному календарю грядущий год наступит 10 февраля, однако отмечать его начнем уже с 31 декабря. А значит, подходит время готовить новогодние подарки на удачу. Согласно философии фэн-шуй, их стоит выбирать в соответствии со стихией правящего животного, чтобы год задался с самого начала.

Итак, чего точно не стоит дарить на Новый 2024 год:

1. Свечи, зажигалки, фейерверки. Дракон сам олицетворяет огонь, поэтому воспримет это как конкуренцию и удар по своему самолюбию.

2. Дешевые презенты. Мифическое существо ассоциируется с богатством, так что лучше выбрать подарок поприличнее в своей ценовой категории. Второсортные сувениры из ларьков сразу отметаются.

3. Духи и парфюмерию. К данной категории следует относиться особенно осторожно. Если и делать выбор в пользу парфюмерии – то только сдержанной и ненавязчивой. Сильные запахи тоже могут разозлить Дракона.

4. Темные тона вроде черного, коричневого, серого. Ему по душе яркие и насыщенные цвета – красный, золотой, зеленый.

5. Острые предметы вроде ножей, ножниц, кинжалов. Считается, что на их лезвиях скапливается негатив.

А вот тупые вещи, напротив, сулят в грядущем году сохранность финансов и успех. Так что выбирайте ложки, тарелки, кастрюли, деревянные игрушки или предметы интерьера – и удача вам обеспечена!

Ранее астролог назвала лучшие подарки на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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