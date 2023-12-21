Полезные гарниры на Новый год: что поставить на стол

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В волшебную новогоднюю ночь жители нашей страны традиционно придаются чревоугодию. Считается, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так что многие стараются собрать стол побогаче для того, чтобы привлечь в жизнь достаток и финансовую удачу. Однако несдержанность в еде может сильно ударить по здоровью. Портал "Ридлайф" рассказал, какие гарниры стоит поставить на новогодний стол, чтобы сделать праздничный пир более полезным.
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