Полезные гарниры на Новый год: что поставить на стол

Праздник может сильно ударить по здоровью

В волшебную новогоднюю ночь жители нашей страны традиционно придаются чревоугодию. Считается, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так что многие стараются собрать стол побогаче для того, чтобы привлечь в жизнь достаток и финансовую удачу. Однако несдержанность в еде может сильно ударить по здоровью. Портал "Ридлайф" рассказал, какие гарниры стоит поставить на новогодний стол, чтобы сделать праздничный пир более полезным.





Морковь

Брюссельская капуста



Картофель