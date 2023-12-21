Полезные гарниры на Новый год: что поставить на стол

Полезные гарниры на Новый год: что поставить на стол
Фото: www.unsplash.com
Праздник может сильно ударить по здоровью

В волшебную новогоднюю ночь жители нашей страны традиционно придаются чревоугодию. Считается, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так что многие стараются собрать стол побогаче для того, чтобы привлечь в жизнь достаток и финансовую удачу. Однако несдержанность в еде может сильно ударить по здоровью. Портал "Ридлайф" рассказал, какие гарниры стоит поставить на новогодний стол, чтобы сделать праздничный пир более полезным.

Морковь


Этот простой и сочный овощ отлично сочетается со многими продуктами. При этом морковка содержит уйму полезных соединений, которые самым благоприятным образом сказываются на здоровье. Более того, регулярное употребление морковки снижает риск развития рака.

Брюссельская капуста


Тоже очень полезный, вкусный, а также изысканный продукт. Этот овощ отлично зарекомендовал себя в качестве гарнира к мясным блюдам. Кроме того, брюссельская капуста выглядит весьма эффектно и точно займет достойное место на новогоднем столе. Употребление брюссельской капусты помогает организму бороться со многими хроническими заболеваниями.


Картофель


Когда-то картошку считали вредным продуктом. Однако последние исследования доказали обратное. Картошка – не только вкусный, но и очень полезный гарнир. Она помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует пищеварение.

Ранее мы рассказывали, какие подарки не стоит дарить на Новый год.
Источник: Университет Ньюкасла ✓ Надежный источник

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