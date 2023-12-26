Астролог дала важный совет к Новому году для всех знаков зодиака

Последняя неделя перед 2024-ым будет иметь особое значение

Начался отсчет до празднования Нового года, и этот период является крайне важным с астрологической точки зрения. Он пройдет под покровительством числа пять, что обязательно поможет создать праздничное настроение. Астролог Ирина Орлова дала важный совет всем знакам зодиака перед 31 декабря.

Пятерка будет сулить в предновогодний период множество приятных встреч, знакомств, радость и веселье. Но крайне важно успеть до прихода Нового года закрыть все вопросы по работе.

Не исключено, что в последние дни перед 2024 годом все намеченные планы могут резко измениться – нужно быть к этому готовыми и не жаловаться на судьбу. Возможно, такое положение дел, напротив, принесет с собой что-то хорошее. Важно позволить чудесам прийти в вашу жизнь, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Самыми благоприятными днями на неделе станут 27 и 30 декабря, а самым сложным окажется 28 декабря, подытожила астролог.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака окажутся везунчиками в Год Дракона.