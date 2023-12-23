Какие знаки окажутся везунчиками в Год Дракона

Какие знаки окажутся везунчиками в Год Дракона
Фото: unsplash.com
Этим людям повезет в 2024 году больше всего

Китайский Новый год придет к нам в феврале. Но уже сейчас можно понять, о чем стоит задуматься всем знакам восточного гороскопа в год Зеленого дракона. Астролог Маргарита Богатова составила рейтинг удачливости для всех с учетом прилетающих к каждому звезд.

Собака

Ей советуют обратить внимание на здоровье и финансы, потому что не исключена вероятность появления массы задач, отчего можно впасть в тоску. Собакам не помешает задуматься о финансовой подушке безопасности и о том, как сохранить баланс во всем. А удвоить усилия лучше до наступления "Дракона", потому что в год Кролика Собака собрала лучшие звезды.

Дракон
Как ни странно, в свой собственный год главный знак 2024 года не одарен лучшими звездами. Ему стоит задуматься о настроении и здоровье, а также обратить внимание на отношения со старшими. Кроме того, драконам советуют избегать штрафов и просрочек платежей, потому что им прилетит звезда, дающая юридические проблемы. А в качестве подарка судьбы крылатых покровителей года ждет звезда "Золотая карета" с наградами за приложенные в течение года усилия в работе.

Обезьяна
Этот знак предупреждают о препонах извне, а также советуют быть внимательнее с документами. Если сосредоточиться на работе, то возможна активация звезды достижений, которая поспособствует успехам в карьере и признанию от вышестоящих. А звезда "пруд дракона" придаст оптимизма и шанса насладиться жизнью.

Лошадь
2024 год может обернуться годом нелегкого труда для имеющих в карте Лошадь. Кроме того, им не стоит участвовать в экстремальных мероприятиях из-за угрозы травмы. Звезда "Небесная тюрьма" может дать ощущение стесненных обстоятельств при том, что так быть вроде бы не должно. К тому же Лошадей ждет лавина романтики, несущая риск взгляда на партнера через розовые очки. Астролог советует им вести себя повнимательнее в личных вопросах. Зато две звезды решения проблем говорят о том, что в год Дракона Лошади всегда выкрутятся из любого сложного положения. А еще их ждет волна комплиментов по разным поводам.

Кролик
Покровителям 2023 года советуют побольше стойкости на пути к цели, не нарушать обещания и заботиться о распорядке дня. Со здоровьем Кроликам в 2024 году особых трудностей не будет, но все же лучше поберечь себя. Из плюсов – звезда "дыхание бога", которая позволит морально и физически восстановиться после любых потрясений.

Кроликам советуют максимально доработать остаток года, чтобы в период влияния Дракона немного разгрузить дела и не расстраиваться из-за неудач.

Тигр

Тиграм предстоит год взлетов и падений. Их ждут и феерические взлеты, и столь же мощные провалы. Однако звезда "лошадь путешествий" принесет новые возможности в поездках, так что стоит обратить внимание на расширение географии. А звезда успехов в учебе подсказывает Тиграм, что надо получать новые знания. К слову, совмещать путешествия и учебу вполне реально.

Петух
Представителю этого знака повезет в год Дракона. Кролик его не любит, так что в 2024 год он входит с нижних строчек рейтинга, превращаясь из антигероя в баловня судьбы. Дракон дает Кролику отличные звезды.
Во-первых, финансы через других людей: неплохо бы расширить список контактов – мало ли откуда может прилететь возможность. Во-вторых, невероятное обаяние и удача в отношениях, так что шансы встретить пару возрастают на порядок. Кроме того, повезет и в обучении, так что неплохо бы обучиться новому или улучшить навыки в имеющихся знаниях.

Крыса
Этот "зверь" сохраняет место в рейтинге и уровень везения после текущего года. Крыса получает звезду лидерства, помогающую проложить путь к успеху и преодолеть все неприятности. А звезда "Золотой ключ" дает шанс на успешные инвестиции и помощь в том, чтобы рассмотреть их – это уже подарок от звезды творчества и славы.

Крысам советуют проявить осторожность в сфере экстремального спорта, а также быть внимательнее на провокации незнакомцев, дабы избежать ограблений или мошенничества в свой адрес.

Коза

Несколько сильных звезд получает оседлавшая четвертое место Коза. Звезда "Великая луна" намекает на шанс помощи от женщины, которая будет покровителем и советником, а возможно, поможет разрешить какую-то из проблем. А звезда поддержки, обаяния и интеллекта приносит прекрасные возможности справляться с любыми экзаменами, но советует обязательно получить серьезные знания в год Дракона, что принесет немало шансов в будущем. А вот с людьми стоит проявить осторожность, дабы не налететь на непонимание, связанное с деньгами, и не потерять их.

Змея
Змей ждут счастливые события и хорошее настроение, которое приведет в их жизнь неплохих людей и отличные возможности, а также решение проблем, если удастся сохранять ум открытым.

Звезда "Пять процветаний" позволит иметь прибыль либо из пяти источников, либо пятеро человек потрудятся во имя вашего благо. А звезда "Великое солнце" дарит покровительство от какого-то мужчины и, возможно, решение проблем с его помощью. Но стоит приложить и собственные усилия – например, бывать на деловых мероприятиях и знакомиться почаще, так встреча с помощником и покровителем может случиться гораздо быстрее. Неплохо бы змеям повнимательнее быть с финансами, шанс потерять в деньгах велик благодаря соответствующей звезде. Однако случай или люди вполне могут прийти на помощь.

Бык

Один из безусловных везунчиков в год Дракона – Бык. Им рекомендуется строить самые смелые планы, но тщательно их продумывать. К ним летят целых три звезды, помогающие в получении финансовых и деловых шансов в новом году. А звезда "небесного благородного" помогает креативно решать задачи и успешно сдавать экзамены – может, это намекает на совет поучиться новому? Тем более что рядом летит звезда с возможностями в карьере.

Однако не стоит почивать на лаврах, астролог намекает на бдительность в контрактах, ибо звезда поломок предупреждает о риске разрыва договоренностей в 2024-м. Помимо этого, совет Быкам контролировать эмоции, чтобы "звезда одиночества" не уволокла в пучину бездонной тоски. От этого может помочь воспоминание о положительных звездах и не давать негативным звездам одолеть.

Кроме того, Быкам стоит следить за тем, что они говорят, чтобы не вызвать волну слухов и проблем.

Свинья

Любимцы Фортуны в год Дракона – Свиньи. Те, кто одинок, имеют шанс встретить свою судьбу. Звезда Императора принесет репутацию, возможности и везение. "Нефритовый зал" несет удачу в финансах и особенно в области недвижимости. Пять положительных звезд сопровождают Свиней в год Дракона, так что стоит подумать, чего желаете достигнуть с такой сильной поддержкой. Но бездумно почивать на лаврах не стоит, обратите внимание на денежное планирование, ибо некоторые звезды подсказывают о возможных потерях, а звезда "Темное небо" предупреждает о возможности оказаться свидетелем или участником стихийного бедствия.

Как пишет "Пятый канал", Дракон дал шанс каждому "зверю" в календаре. Так что опираться на прилетающие звезды безусловно стоит, но и предпринять что-то для нейтрализации негатива или усиления позитива тоже не помешает.

 

 

Ранее мы писали о том, каким знакам стоит ждать глобальных перемен в декабре.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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