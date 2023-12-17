Как правильно завершить 2023 год всем знакам зодиака

Как правильно завершить 2023 год всем знакам зодиака
Фото: Freepik.com
Расскажем, что именно принесет вам энергию для грядущих свершений

Чтобы успешно стартовать в наступающем году, астрологи советуют предпринять определенные шаги в соответствии со своим знаком Зодиака. Давайте разберем рекомендации для каждого.

Овны должны активизироваться физически – запишитесь в спортзал или просто больше гуляйте. Также решите все конфликты с близкими.

Тельцам нужно завершить домашние дела – ремонт, уборку и т.п. Посетите до Нового года концерт или выставку, чтобы зарядиться энергией искусства.

Близнецы должны "распланировать" интеллектуальную деятельность – дочитать начатые книги, сдать экзамены, закончить важные проекты и отчеты.

Ракам необходимо завершить все текущие дела, особенно связанные с семьей. Это "заправит бак" перед стартом 2024-го.

Львы должны ярко проявить себя на предновогодних корпоративах и вечеринках. Так они "зарядят батарейки" популярности.

Девы пусть закроют дела на работе и наведут идеальный порядок дома. Это придаст уверенности в новом году.

Весам нужно выгулять лучшие наряды и встретиться с важными людьми. Это принесет поддержку связей.

Скорпионов ждут декабрьские приключения и острые ощущения. Адреналин зарядит их энергией на весь предстоящий год.

Стрельцам не стоит откладывать запланированные поездки. Лучшее топливо перед новым годом для них – яркие впечатления от путешествий и культурных мероприятий.

Козероги пусть сосредоточатся на рабочих делах и постараются максимально "закрыть" все проекты к концу декабря. Это залог успеха в 2024-м.

Водолеи должны как можно больше общаться с друзьями и близкими. Веселые вечеринки и теплые посиделки станут для них источником сил перед Новым годом.

Рыбы пусть расскажут дорогим людям о своей любви и проведут романтические свидания. Положительные эмоции – вот, на что стоит сделать упор в Новом году.

Ранее сообщалось, что нужно точно убрать с новогоднего стола, чтобы не навлечь неудачи.

Источник: Утро.ру
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