Критическая фаза: какие знаки зодиака ждут глобальные перемены с 18 декабря

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Вторая половина декабря является завершающим периодом года. В это время многие люди могут столкнуться с серьезными переменами в жизни. Для кого-то последние недели уходящего года станут критической фазой. Очень важно принимать правильные решения, чтобы войти в новый двенадцатимесячный период на благоприятной ноте.

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