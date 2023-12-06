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В период новолуния можно начать сначала то, что не получалось раньше. Последнее новолуние любого года – вдвойне волшебный период, наполненный особенной энергией, помогающей менять жизнь. Поэтому три знака зодиака должны приготовиться к череде удач и перспектив с 13 декабря
Ракам стоит обратить внимание на вторую половину декабря. А если активнее презентовать свои знания и таланты, а не отсиживаться в уголке, то в новый год они смогут перейти с отличным багажом знаний, связей и многообещающих предложений.
Для Львов шансы наладить денежную сферу тоже отличные. Их ждут как плановые поступления в бюджет, так и неожиданные, но приятные. Но чтобы сберечь завоеванные ступени, Льву не помешает расширить горизонты и, может быть, приобрести новые навыки и даже профессию. Смелость, инициатива, активность и необычные предложения – друзья этого знака зодиака в декабре.
Скорпионов ждет удачный конец 2023 года и очень длительный успех. Звезды предрекают этому знаку отличные сделки, новых щедрых клиентов и другие преференции в привычном деле. А если скорпионы не побоятся стать смелее и действовать быстрее, то вторая половина декабря и вовсе превратится в сказку. При этом не стоит забывать про четкий, строгий план, а не полагаться "на авось".
Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака ждет невероятное везение в конце года.
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