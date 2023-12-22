Не вздумайте тратить деньги в эти дни января: это опасно

Астрологи предупреждают, что расходы в определенные даты могут обернуться проблемами

Лунный денежный календарь на январь содержит несколько дат, когда нежелательны расходы по определенным статьям. Астрологи сообщают, что последствия могут быть серьезными. Шесть дней первого месяца года не подходят для трат.



1 января не стоит инвестировать или совершать покупки из области недвижимости, Рыбы могут сбить реальную оценку финансовых перспектив.

5 января избегайте крупных расходов и трат на лишнюю роскошь. Тельцы обожают комфорт и наслаждения, но можно увлечься и потратить больше намеченного.

10 января астрологи не советуют расходовать деньги на роскошные развлечения или показательные, нарочитые покупки. Львы предпочитают внимание и могут спровоцировать на необдуманное швыряние деньгами.

15 января звезды советуют остерегаться финансовых рисков и осторожнее обращаться с деньгами. У Скорпионов есть страсть к излишним тратам или спонтанным приобретениям.

20 января не стоит приобретать что-то, связанное с инновационными проектами и новыми технологиями. Творческие натуры Водолеи часто фонтанируют идеями, но те могут оказаться негармоничными и непродуманными с точки зрения финансов.

25 января не стоит брать деньги в долг и много тратить. Для Козерогов важны стабильность и ответственность, так что утрата контроля над деньгами может привести их в состояние стресса.

Остальные январские дни не отмечены никаким риском, так что можно смело покупать все, что душе угодно, поскольку Луна будет в эти дни на стороне благополучия и процветания.

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