Удивительно нежный и легкий салат с креветками: такое блюдо поразит всех гостей

На новогоднем столе именно это полезное блюдо станет однозначным хитом

На новогодний стол обычно хочется поставить какие-нибудь оригинальные блюда, даже если хозяйка – несгибаемая ревнительница празднично-кулинарных традиций. Этот салат с крупными креветками безусловно получит признание домашних и гостей.

"Оливье", "селедка под шубой" и другие безусловно классические новогодние рецепты прекрасно подойдут на праздничный стол. Но и чего-то новенького, ранее не опробованного, приготовить тоже порой хочется. Итак, готовим салат с креветками. Он не только вкусный, но и красивый благодаря сочетанию ярких разноцветных ингредиентов.



Для приготовления понадобятся: королевские креветки, помидоры (обычные или черри, неважно), перья зеленого лука, салат, сладкий перец. На соус – сметана, натуральный йогурт, коричневый сахар, морская соль и молотый перец.

Вымытые, очищенные и просушенные овощи нарежьте и смешайте в миске. Отварите и очистите креветки, перемешайте с овощами в миске. Получившуюся смесь распределите по неглубоким чашкам.

В чашке смешайте йогурт со сметаной, посолите, поперчите, затем взбейте до однородного вида венчиком. Залейте этим соусом салат и в каждую чашку положите по парочке целых креветок. Украсить получившийся шедевр можно листочками мяты, ломтиками лайма или лимона, помидорками черри или всем, что подскажет ваша фантазия. Приятного аппетита!

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