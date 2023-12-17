Этот необычный салат с кальмарами на новогоднем столе будет съеден первым

Яркий и интересный рецепт не оставит равнодушными никого из гостей

Для тех, кто хочет разнообразить новогодний стол и поставить среди привычных салатов что-то новое и не опробованное раньше, этот рецепт салата будет идеальным вариантом.

Для салата понадобятся: два кальмара, огурец, помидоры черри, яйца, лук, листья салата, уксус, сахар и твердый сыр. В заливку пойдут натуральный йогурт, сладкая горчица, лимонный сок и, если есть, вустерский соус.

Подготовьте ингредиенты: сварите яйца, очистите кальмара, после чего в течение минуты отварите, обсушите и нарежьте. Салатный или красный лук нужно очистить и нарезать полукольцами, в кипяченой воде растворить уксус и сахар, залить этой смесью лук на полчаса. Потом следует слить воду и обсушить. Измельчите на терке яйца и мелко нарежьте огурцы, а помидорки располовиньте.

Йогурт и вустерский соус перемешайте с горчицей и лимонным соком, слегка взбейте вилкой. Этой заправкой полить слой маринованного лука, выложенного на тарелке поверх салатных листьев. После чего в любом порядке выкладывайте слоями остальные ингредиенты.

Каждый слой можно дополнительно полить заправкой. Украсить салат можно тертым сыром, веточкой укропа и половинками помидорок черри. Если сыр для вас тяжеловат, посыпьте салат тертым яичным желтком.

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