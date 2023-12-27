Раскрыта хитрость, как правильно пить алкоголь в Новый год

Раскрыта хитрость, как правильно пить алкоголь в Новый год
Фото: unsplash.com
Это поможет сохранить здоровье и бодрость на всю ночь

Новогодние гуляния всегда связаны с застольями и обильным употреблением спиртных напитков. Если выпить слишком много, то праздник точно будет испорчен не только 31 декабря, но и все 1 января. Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с порталом Ридлайф.ру раскрыла хитрость, как правильно пить алкоголь в Новый год.

По ее словам, паузы в этом процессе имеют очень важное значение. Особенно в самом начале. 

"То есть, не пить каждые 10-15 минут, а делать паузу, например, между бокалами шампанского, примерно в один час", – говорит специалист.

Также не стоит употреблять алкогольные напитки на голодный желудок и отдавать предпочтение сухим сортам без сахаров. Смешивать виски, водку и подобное со сладкими соками или газировками, говорит Дюваль, тоже не стоит.

Лучше всего перед началом активного застолья съесть овощной салат, который будет помогать пищеварению и в целом системе ЖКТ справиться с объемами потребления.

Ранее диетологи рассказали, как пережить новогоднее застолье без проблем для желудка.

Источник: Ридлайф.ру
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