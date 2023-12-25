Как отпраздновать Новый год без происшествий для желудка: ответ диетолога

Как отпраздновать Новый год без происшествий для желудка: ответ диетолога
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
продолжениеЭти правила предновогодней уборки перевернут ваше представление о порядке
Многие не знают о базовых рекомендациях, без которых никуда

Диетолог Марина Макиша рассказала, как отпраздновать Новый год без риска для здоровья. Самое главная опасность, конечно, заключается в спиртном.

В интервью для портала "Ридлайф.ру" медик указала, что сочетание алкоголя с калорийной пищей – высочайший риск обострения холецистита и панкреатита.

В медицинской терминологии, кстати, используется даже на статистическом уровне такой оборот, как "новогодний панкреатит". Поэтому диетологи всегда предупреждают о тяжелых последствиях поедания жирных салатов на майонезной основе вместе со спиртным. 

Оптимальный вариант – выбрать парочку традиционных салатов. К примеру, оливье и сельдь под шубой. И, конечно, никуда без овощных салатов и закусок на столе.

Начните трапезу с овощей – примерно 300 граммов для создания легкого объема в желудке. А далее переходите к белковым закускам из рыбы и мяса. Так вы съедите меньше майонезных салатов.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

Обнищавший Панин нашел подработку в США: "С меня бутылка"

Теперь место работы скандального артиста в ресторане

Опозорившийся в России комик взвыл за границей

Артист потерял рынок сбыта своих сомнительных шуточек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей