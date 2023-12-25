Как отпраздновать Новый год без происшествий для желудка: ответ диетолога

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Диетолог Марина Макиша рассказала, как отпраздновать Новый год без риска для здоровья. Самое главная опасность, конечно, заключается в спиртном.
В интервью для портала "Ридлайф.ру" медик указала, что сочетание алкоголя с калорийной пищей – высочайший риск обострения холецистита и панкреатита.
В медицинской терминологии, кстати, используется даже на статистическом уровне такой оборот, как "новогодний панкреатит". Поэтому диетологи всегда предупреждают о тяжелых последствиях поедания жирных салатов на майонезной основе вместе со спиртным.
Оптимальный вариант – выбрать парочку традиционных салатов. К примеру, оливье и сельдь под шубой. И, конечно, никуда без овощных салатов и закусок на столе.
Начните трапезу с овощей – примерно 300 граммов для создания легкого объема в желудке. А далее переходите к белковым закускам из рыбы и мяса. Так вы съедите меньше майонезных салатов.
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