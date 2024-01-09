Вырастить зелень можно на балконе: советы для городского огорода

С этим способом справится даже новичок

Зелень — самый доступный источник клетчатки, которая жизненно необходима каждому организму. Однако в мегаполисе раздобыть продукты, выращенные в огороде, бывает очень сложно. А доверять магазинному салату и петрушке готов не каждый. Отчаиваться не стоит, вырастить полезную зелень можно даже на балконе. Этот способ не займет много времени, а справится с ним даже новичок, рассказал женский журнал "Клео.ру".

Начать следует с выбора места на балконе. Солнечный проветриваемый уголок — то что нужно. Расставьте контейнеры для растений и заполните их почвой. Ее лучше купить в специальном магазине, а перед высадкой растений обработать слабым раствором марганцовки.

Чтобы не разочароваться в городском садоводстве, выбирайте непривередливые растения: салат, лук, редис, петрушку, укроп и другие. Они не доставят хлопот и при минимальном уходе дадут хороший урожай.

Теперь остается только поливать импровизированный огород. Следите за тем, чтоб почва всегда была влажной, но не заливайте "грядки" сильно.

Сад, размещенный на балконе, вовсе не означает, что растения защищены от вредителей. Для профилактики можно использовать как народные средства, так и специальные, которые продаются в садовых магазинах.

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