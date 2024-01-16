Лунный календарь на март 2024 года: что и в какие дни сажать

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Март — начало сезона дачников и огородников. В этом месяце начинаются активные работы по подготовке к большому сезону. Эксперты рассказали, какие дни марта будут наиболее благоприятны для растений, и как на это влияет лунная энергия. По словам специалистов, в марте ожидается четыре фазы луны.
Убывающая луна – 1-9 марта; 26-31 марта
В этот лунный цикл, спутник оказывает серьезное влияние на корни растений: они крепнут и растут очень быстро. В то же время они становятся очень нежными и их можно легко повредить. Специалисты рекомендуют в этот период никак не взаимодействовать с корнями.
Растущая луна — 11-24 марта
Следует сосредоточиться на поливе и рыхлении растений, а вот обрезкой заниматься в эту фазу Луны не стоит. Дело в том, что в этот период молодые саженцы наиболее чувствительны в наземной зоне, так как усиливается приток питательных веществ от корней к стеблям, сообщает женский журнал "Клео.ру".
Новолуние и полнолуние — 10 и 25 марта
В этот период растения не стоит трогать совсем. Специалисты уверяют, что именно в новолуние и полнолуние молодые кусты наиболее подвержены опасности. Лучше приготовьте подкормку, продезинфицируйте инструменты, очистите лейки и ведерки, а вот к самим растениям не прикасайтесь.
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