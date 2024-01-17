Шелковистый ковер на даче: чудесные цветы превратят участок в сказочный уголок

Шелковистый ковер на даче: чудесные цветы превратят участок в сказочный уголок
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Несколько несложных действий - и результат заставит ахнуть соседей по поселку

На даче и огороде каждый работает с разными целями. Одного волнуют урожаи картошки и овощей, другой приезжает отдохнуть среди красоты и зелени. Соответственно, и площадь распределяют по своему вкусу: кому под кабачки и помидоры, кому под газон и цветы. Однако и тем, и другим не помешает простенький совет посадить на участке примулу.

Этот цветок легко укладывается в шикарные композиции на клумбах, из него можно выстраивать цветочные бордюры и целые островки красочного буйства. Яркие цветы примул раскрываются чуть позже подснежников, в марте, и благоухают порой до лета.

Определяя место для высаживания цветов, убедитесь, что оно находится в полутени и там нет прямых лучей солнца – например, под лиственным деревом будет идеально. Сеют примулу в сильно увлажненную почву, а чтобы она не высыхала слишком быстро, можно накрыть ее пленкой или стеклом.

Этому растению требуются влажный грунт, удобрения и плодородная почва, богатая суглинком. Сам цветок неприхотлив, но полив должен быть регулярным. А во избежание грибкового заболевания надо вовремя удалять умирающие цветы.

Раньше мы рассказывали, какие растения подсадить к малине, чтобы она не расползалась по всему участку и получала достаточно подкормки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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